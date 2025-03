Trotz Blutdrama: Haaser fliegt zum WM-Finale

Mit Sensations-Gold im Riesentorlauf rettete Raphael Haaser unsere Herren bei der Ski-WM in Saalbach. Dann der Horrorsturz in Hafjell: Haaser schlug sich das Gesicht blutig und verlor mindestens einen Zahn. Trotzdem fliegt der Tiroler zum Weltcup-Finale in die USA.

In Sun Valley (US-Bundesstaat Idaho) könnte ausgerechnet Haaser unsere 2024/25 immer noch sieglosen Herren vor der totalen Blamage bewahren. Wie Ski Austria in einer Mitteilung wissen ließ, fliegt unser WM-Held am Donnerstag in die USA. "Er will auf jeden Fall im Riesentorlauf an den Start gehen", sagt ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl. Der Riesentorlauf steht am Mittwoch (16.30&19.30 Uhr/ORF1 live) als vorletztes Rennen der Saison am Programm.

© GEPA ×

"Fürchterliche Schmerzen"

Über einen Einsatz im Super-G am Sonntag (19.30 Uhr MEZ/live ORF 1) werde kurzfristig entschieden. Haaser hatte sich beim Riesentorlauf in Hafjell am vergangenen Samstag bei einem Sturz Verletzungen im Gesicht zugezogen. Ober- und Unterlippe mussten genäht und ein Zahn inklusive Zahnwurzel gezogen werden. Haaser: "Die Schmerzen waren fürchterlich, aber sie machen einen nur stärker eines Tages."