Vanillekipferl-Alarm vor Abfahrts-Ritt über "Bestie"

Gleich nach Weinachten geht's beim Speed-Doppel in Bormio zur Sache (28./29.12. Abfahrt und Super-G): Die berühmtberüchtigte Stelvio-Piste trägt nicht zu Unrecht den Beinamen "Bestie".

„In Bormio musst du aufpassen, dass dir die Vanillekipferl nicht hochkommen“, warnte schon der frühere Bormio-Abfahrtssieger Michael Walchhofer vor dem anstehenden Ritt über die Rumpelpiste mit dem passenden Beinamen „la Bestia“ („die Bestie“).

Nur zwei Tage nach dem Heiligen Abend ging es für die Abfahrts-Haudegen im ersten Training für den Abfahrts-Klassiker (Donnerstag, 11.30 Uhr/ORF1 live) zur Sache. Cyprien Sarrazin hat sich offenbar zurückgehalten beim Vanillekipferl-Konsum. Der Franzose brannte eine überlegene Bestzeit in die Eispiste – 0,41 Sekunden vor Ryan Cochran-Siegle (USA), der 2020 in Bormio den Super-G gewonnen hatte. Bester Österreicher war der Steirer Daniel Danklmaier als 14. (+1.75). Aus dem Favoritenkreis lieferte Hausherr Dominik Paris die schnellste Trainingsfahrt (7./+1.37).

Vorjahrssieger Kriechmayr hielt sich zurück

Vorjahrssieger Vincent Kriechmayr hielt sich wie so oft im Training zurück – nur Platz 23 (+2,26). Gesamtweltcup-Leader Marco Schwarz (24.) war bei seinem ersten Bormio-Training nur 3 Hundertstel langsamer. Kriechmayrs Resümee: „Es war nicht schlecht. Ich hab nicht 100 Prozent gegeben, aber ich hab versucht, einen guten Lauf zu zeigen“. Im Abschlusstraining (Mittwoch, 10.30 Uhr) will der Vorjahrssieger vor allem an seiner Linie arbeiten. Raphael Haaser, der sich vor allem für den Super-G am Freitag einiges ausrechnet, wurde beim ersten Ritt von der „Bestie“ abgeworfen.

Für den siebenmaligen Bomio-Sieger Paris (6x Abfahrt, 1x Super-G) ist die Stelvio so was wie sein zweites Wohnzimmer: „Es ist immer schön, hier zu sein. Die Piste ist holprig, aber in Top-Zustand, das Eis hat Grip.“

Nach Absagen in Zermatt und Beaver Creek wurden erst zwei Abfahrten gefahren: Beim Doppel in Gröden setzten sich Bryce Bennett (USA) und Paris durch.