Vonn rechnet mit ihren Kritikern ab

Nach ihrem emotionalen Podest-Comeback beim finalen Super-G in Sun Valley holte Lindsey Vonn zum Rundumschlag gegen ihre Kritiker aus.

2.595 Tage, seit dem 3. Platz am 15. März 2018 beim Super-G in Aare bzw. 2.233 Tage seit dem Bronzemedaillen-Gewinn bei der WM 2019 in Aare wartete Lindsey Vonn auf diesen Augenblick: Super-G-Zweite beim Finale in Sun Valley hinter der überragenden Lara Gut-Behrami - erst kostete sie den Augenblick aus und weinte vor Glück, am Podest brüllte Vonn sie ihre Freude in die Welt hinaus.

Dann rechnete die US-Skiikone mit ihren Kritikern ab: "So viele Leute haben gesagt, ich bin zu alt und nicht schnell genug. Mit 40 Jahren und einem halben falschen Knie. Niemand hat geglaubt, dass ich das schaffen kann. Ich habe trotzdem gekämpft. Gott sei Dank bin ich wieder auf dem Podest. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich selber.“

Legende Klammer zieht Hut vor Vonns Leistung

Augenzeuge von Vonns Podest-Comeback in Sun Valley war übrigens Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer, der den Hut vor der Leistung der US-Legende zieht. Er habe, stellte Klammer im Telefonat mit oe24 klar, nie an Vonns Potenzial gezweifelt. Er habe sich nur gefragt, wieso sie sich das mit 40 Jahren noch einmal antut bei all dem was sie schon erreicht habe. Vonns Antwort: Das Gefühl, noch einmal aufs Podest zu fahren, die Emotionen seien mit nichts vergleichbar.

"Ich kann noch viel schneller fahren"

Im Jänner war Vonn in St. Anton als Vierte schon knapp dran gewesen, im letzten Rennen ihrer Comeback-Saison klappte es dann endlich: „Es ist Wahnsinn, wirklich! Für mein Heimpublikum habe ich alles gegeben."

Mit der Qualifikation für die WM in Saalbach habe sie ihr erstes Teilziel erreicht und mit dem 2. Platz in Idaho das nächste. Ihr großes Ziel bleibt Medaille bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina d’Ampezzo: "Ich weiß, dass ich nächstes Jahr noch schneller fahren kann!"

Vor ihrem Heimpublikum verabschiedete sich die Gewinnerin von 82 Weltcup-Rennen für immer - in der kommenden Saison stehen keine Damen-Speedrennen in den USA am Programm.