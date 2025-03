Blut-Drama um WM-Held Haaser

Der Tiroler dürfte wohl auch den ein oder anderen Zahn verloren haben.

Schock um Raphael Haaser. Der Riesentorlauf-Weltmeister hatte beim Riesentorlauf in Hafjell als Achter des ersten Durchgangs im Finale die Zwischenbestzeit vor Augen, stürzte aber kurz vor dem Ziel.

Der Tiroler fädelte mit einer Hand bei einem Tor ein und fiel bei hoher Geschwindigkeit hart auf den Rücken. Nach kurzer Verschnaufpause fuhr der 27-Jährige mit blutverschmiertem Gesicht auf einem Ski ins Ziel.

Schweizer Festspiele

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hat sich unterdessen mit einem zweiten Platz vorzeitig die Riesentorlauf-Kugel gesichert. Slalom-Weltmeister Loic Meillard führte am Samstag in Norwegen einen Schweizer Dreifachsieg vor Odermatt (+0,14 Sek.) und Thomas Tumler (+0,23) an. Bester Österreicher wurde Stefan Brennsteiner (+0,82) als Sechster, aufs Podium fehlte dem Halbzeit-Vierten aus Salzburg knapp mehr als eine halbe Sekunde.

Odermatt profitierte von einem schwachen Resultat von Verfolger Henrik Kristoffersen, der Lokalmatador kam nicht über den 16. Platz hinaus. Damit hat der Schweizer fünf Rennen vor Saisonende auch rechnerisch die große Kristallkugel sicher. Diese war aber bereits vor dem Weltcup-Wochenende in Hafjell praktisch fix, da Kristoffersen beim Weltcup-Finale in Sun Valley zumindest in der Abfahrt nicht antreten wird.