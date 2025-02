WM-Revanche: Bangen um kranke Venier

Zwei Wochen nach der WM-Abfahrt in Saalbach geht's mit einem Speed-Triple in Kvitfjell zur Sache. Im Abschlusstraining zum Abfahrts-Doppel (Freitag & Samstag/jew. 10.30 Uhr, ORF1 live) war nur US-Weltmeisterin Breezy Johnson schneller als Cornelia Hütter. Stephanie Venier blieb im Hotel.

355 Kilometer vom Schauplatz der Nordischen Ski-WM in Trondheim entfernt geht's in Kvitfjell auf der Herren-Abfahrtsstrecke der Olympischen Spiele 1994 um Weltcuppunkte. Dort, wo Steffi Venier vor zwei Jahren im Super-G Zweite hinter der derzeit verletzten Nina Ortlieb geworden war, wollte die frisch gebackene Weltmeisterin an diesem Wochenende nachlegen.

Verdacht auf Angina bei Super-G-Weltmeisterin Venier

Doch nach dem ersten Abfahrts-Training am Mittwoch wurde die Tirolerin durch eine Infektion zurückgeworfen. Während ihre ÖSV-Kolleginnen vorne mitmischten (Conny Hütter und Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner belegten mit 4 bzw. 6 Hundertstel Rückstand die Plätze 2 und 3), versuchte sich Venier auszukurieren. Die Tirolerin wird mit Verdacht auf Angina behandelt und hofft, dass sie die drei Rennen bestreiten kann.

Nach den Abfahrten (Freitag, Samstag) folgt am Sonntag (ebenfalls 11.30 Uhr/ORF1 live) ein Super-G. Für die Abfahrtsweltcup-Dritte Hütter geht's nach der WM-Enttäuschung (als Abfahrts-Vierte Bronze um 13 Hundertstel verpasst) um die Abfahrts-Kugel. Als Gesamt-Dritte hat die Abfahrtsweltcup-Siegerin 2023/24 bei nur 81 Punkten Rückstand auf Leaderin Federica Brignone (ITA) noch alle Chancen.