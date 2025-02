Lamparter Fünfter in Otepää – Geiger baut Serie weiter aus

Johannes Lamparter belegte beim letzten Weltcup vor der Nordischen Ski-WM Rang fünf. Sieger in Otepää wurde erneut der Deutsche Vinzenz Geiger.

Beim letzten Weltcup vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim (27. Februar – 9. März) blieb das ÖSV-Team ohne Podestplatz. Johannes Lamparter landete am Sonntag im Kompaktbewerb von Otepää auf Rang fünf. Den Sieg sicherte sich erneut der Deutsche Vinzenz Geiger, der Jarl Magnus Riiber vor Kilometer sechs abschüttelte und mit 16 Sekunden Vorsprung gewann.

ÖSV ohne Top-3-Platzierung

Lamparter, nach dem Sprung noch auf Rang fünf, kämpfte sich im Zielsprint um Platz vier heran, musste sich aber um 0,1 Sekunden dem Deutschen Wendelin Thannheimer geschlagen geben. Thomas Rettenegger belegte Rang sechs, gefolgt von Martin Fritz auf Platz 14 und Stefan Rettenegger auf Rang 16.

Fokus nun voll auf die WM

Lamparter sprach von einer soliden Leistung, sah aber noch Verbesserungspotenzial: „Es war nicht ganz das Finale, das ich mir erhofft habe.“ Nach einer schwierigen Vorbereitung mit einer langwierigen Knieentzündung will der Doppel-Weltmeister von Oberstdorf 2021 nun in den letzten Wochen vor der WM an seiner Form arbeiten.

Geiger verkürzt Rückstand auf Riiber

Mit seinem 16. Weltcupsieg schob sich Geiger in der Gesamtwertung bis auf 81 Punkte an Leader Riiber heran. Der Norweger strebt in seiner letzten Saison den Rekord-Gesamtsieg Nummer sechs an.

ÖSV-Frauen diesmal nicht in den Top Ten

Claudia Purker, am Samstag noch starke Fünfte, verpasste als Elfte um eine Sekunde die Top Ten. Den Sieg holte sich die Deutsche Nathalie Armbruster, die 1,2 Sekunden vor der Norwegerin Ida Marie Hagen ins Ziel kam.

Das Weltcup-Finale der Frauen findet am 15./16. März in Oslo statt.