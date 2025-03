Bitter: Stadlober lag auf Goldkurs - am Schluss blieb nur Blech!

Langlauf-Lady Teresa Stadlober hatte bei der WM in Trondheim eine Medaille vor Augen - und wurde doch nur Vierte hinter Ebba Andersson (SWE/30:19,8). Therese Johaug (NOR/+1,3 Sek.) und Frida Karlsson (SWE/+12,1). 2,9 Sekunden fehlten zu Bronze.

Was für ein Rennen unserer Langlauf-Lady - was ein bitterer Ausgang! Stadlober startete sensationell in den 10-km-Klassik-Bewerb und lag lange sogar auf Gold-Kurs. Doch dann schwanden ihre Kräfte. Bei der letzten Zwischenzeit 800 m vor dem Ziel lag die Salzburgerin auf Platz 3, ihr Guthaben auf die Schwedin Karlsson betrug 8 Sekunden. Doch dann ging bei den schwierigen Bedingungen (Neuschnee hatte für eine weiche Loipe gesorgt) nichts mehr. Stadlober fiel auf platz 4 zurück und weinte im Ziel bittere Tränen.

++ Mehr in Kürze ++