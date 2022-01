Norwegens Langlaufstars zittern um Olympia

Die China-Anreise des norwegischen Olympiatrosses muss aufgrund eines Coronafalls auf den 31. Jänner verschoben werden.

Die norwegischen Langlaufstars müssen als enge Kontaktpersonen ihres positiv auf Corona getesteten Trainers Arild Monsen in Italien in Quarantäne und ihren Abflug zu den Olympischen Spielen verschieben. Wie der norwegische Ski-Verband am Dienstag gemäß Medienberichten bekanntgab, wurde die China-Reise von Johannes Hösflot Kläbo und seiner sieben männlichen Teamkollegen vom 27. auf 31. Jänner verlegt.



Monsen hatte am Montag nach der Rückkehr aus dem gemeinsamen Trainingslager in Südtirol nach Oslo einen positiven Covid-Befund erhalten. Neueste Testergebnisse der teilweise noch bis Donnerstag auf der Seiseralm weilenden Männermannschaft und der ebenfalls dort untergebrachten Frauen um Superstar Therese Johaug sind noch ausständig. Die Tests unter den Athleten bis Montag waren allesamt negativ ausgefallen.