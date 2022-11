ÖSV-Langlaufass Teresa Stadlober hat einen Saisonstart zum Vergessen hingelegt.

Langläuferin Teresa Stadlober ist im ersten Distanzrennen der Weltcup-Saison nicht richtig auf Touren gekommen. Die Salzburgerin musste sich am Samstag in Ruka über 10 km in der klassischen Technik mit Platz 25 begnügen. Den ersten Sieg in der Zeitrechnung nach dem Rücktritt von Norwegens Topstar Therese Johaug sicherte sich Ebba Andersson. Die Schwedin behauptete sich 5,7 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Frida Karlsson. Rang drei belegte die Deutsche Katharina Hennig (+13,3).

Der Skiathlon-Olympiadritten Stadlober fehlten satte 1:20 Minuten auf Andersson. Mit diesem Rückstand geht sie am Sonntag in das Skating-Verfolgungsrennen, das erstmals wie jenes der Männer über 20 km ausgetragen wird.