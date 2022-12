Stadlober trotz Sprint-Pause weiter hinterher

Langlauf-Olympiamedaillengewinnerin Teresa Stadlober hat auch im 20-km-Klassikrennen von Lillehammer kein Top-15-Ergebnis geschafft.

Die Salzburgerin belegte am Sonntag mit 45 Sekunden Rückstand Platz 19. Den Sieg in dem erstmals seit 1987 über diese Distanz ausgetragenen Weltcup-Massenstartformat trug wie in Ruka im Skatingstil die Schwedin Frida Karlsson davon. Seit dieser Saison laufen Frauen und Männer mit 10, 20 und 50 km identische Distanzen.

Anschließend waren dementsprechend auch noch die Männer inklusive Mika Vermeulen über 20 km an der Reihe. Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo trat nach seinem vierten Saisonerfolg am Vortag wie schon über 10 km nicht an. Die nächste Station ist kommendes Wochenende mit Beitostölen erneut in Norwegen.