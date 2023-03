Kristine Stavaas Skistad und Weltmeister Johannes Hösflot Kläbo haben am Dienstag in Drammen in Norwegen beim Langlauf-Weltcupsprint in der klassischen Technik Heimsiege gefeiert.

Das ÖSV-Trio Lukas Mrkonjic (34.), Michael Föttinger (35.) und Benjamin Moser (39.) war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.