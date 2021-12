Bittere Adler-Pleite vor Tourneestart

Hörl fliegt bei Geiger-Sieg an Podest vorbei Das erste von zwei Springen in Engelberg endet ohne Österreicher am Podest. Jan Hörl fliegt als bester ÖSV-Adler auf Rang fünf. Der Deutsche Karl Geiger holt sich den Sieg vor Ryoyu Kobayashi und Timi Zajc.