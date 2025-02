Doppel-Coup! Tschofenig fliegt Richtung Gesamtweltcup

24 Stunden nach seinem ersten Sieg in Willingen triumphierte Daniel Tschofenig auch am Sonntag in Willingen.

Willingen. Weltcup-Spitzenreiter Daniel Tschofenig ist in Willingen auch am Sonntag nicht zu schlagen gewesen. Der Vierschanzentournee-Sieger setzte sich nach Sprüngen auf 150 und 148 Meter mit 310,5 Punkten vor dem Norweger Johann Andre Forfang (305,1) durch und machte damit seinen Doppel-Triumph auf der Mühlenkopfschanze sowie Saisonsieg Nummer sieben perfekt. Mit Jan Hörl schaffte ein weiterer Österreicher als Dritter (289,5) den Sprung auf das Podest. Am Vortag war Maximilian Ortner Dritter gewesen, er landete diesmal auf Platz fünf (286,5) und damit unmittelbar hinter Stefan Kraft (287,9). Tschofenig sorgte für den bereits elften ÖSV-Einzelerfolg in diesem Winter. Als nächste Station im Weltcup geht es in Lake Placid weiter.