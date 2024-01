Kraft greift in Zakopane nach 109. Podestplatz

Stefan Kraft plant beim Einzelspringen in Zakopane den nächsten Coup.

Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft will nach der witterungsbedingten Absage in Szczyrk am Sonntag (ab 16 Uhr, im Sport24-LIVETICKER) auf der Großschanze von Zakopane für weitere Höhenflüge sorgen. Der sechsfache Saisonsieger ist nach einer überstandenen Erkrankung zwar noch leicht angeschlagen, der rekordträchtige 109. Podestplatz sollte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Kraft: „Wenn ich so weiterspringe, wird er früher oder später passieren“, Derzeit hält er den Rekord an Weltcup-Podestplätzen noch gemeinsam mit der finnischen Legende Janne Ahonen. Am polnischen Schauplatz geht Kraft nach dem überlegenen Sieg im Teambewerb am Samstag mit breiter Brust in den Wettkampf.