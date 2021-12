Sara Marita Kramer war am Donnerstag in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Klingenthal eine Klasse für sich.

Die 20-jährige Salzburgerin erzielte mit 140 Metern Höchstweite und war mit 147,6 Punkten souverän auf Platz eins vor der Slowenin Ursa Bogataj (131,1 Punkte). Daniela Iraschko-Stolz wurde Sechste (114,1), Jacqueline Seifriedsberger (97,1) landete unmittelbar vor Chiara Kreuzer (96,1) an der 13. Stelle. Die Bewerbe werden am Freitag (15.00 Uhr) und Samstag (10.30/beide Live ORF Sport +) ausgetragen.

