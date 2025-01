ORF jubelt über Traum-Quote bei Tournee

Der erste Vierschanzentournee-Sieg von Daniel Tschofenig wurde zum TV-Knaller.

Der aus österreichischer Sicht hervorragende Abschluss der Vierschanzentournee, der ÖSV belegte durch Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft die ersten drei Plätze, hat am Montag so viele Skisprung-Fans vor den Fernsehgeräten versammelt, wie noch nie zuvor bei einer Skisprung-Übertragung des ORF. Im Durchschnitt verfolgten 1,53 Millionen Zuseherinnen und Zuseher den zweiten Durchgang in Bischofshofen. Der Marktanteil betrug 58 Prozent.

Top-Quote für Garmisch & Innsbruck

Insgesamt schalteten 3,94 Millionen Personen zumindest kurz (weitester Seherkreis) für einen der vier Sprungbewerbe im Lauf der vergangenen Tage ein. Topquoten gab es auch für die Bewerbe in Garmisch (durchschnittlich 931.000 Zuseher) und Innsbruck (868.000 Zuschauer). Auch online wurden die Bewerbe angesehen. So kam der Livestream vom 2. Durchgang in Bischofshofen auf eine Durchschnittsreichweite von 49.000 Personen. Insgesamt erzielten die Livestreams und Video-on-Demand-Angebote 676.000 Nettoviews.