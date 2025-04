Paukenschlag! ÖSV-Damen-Chef legt Amt nieder

Knalleffekt beim ÖSV: Bernhard Metzler legt sein Amt als Trainer der österreichischen Skispringerinnen auf eigenen Wunsch nieder und wird ab sofort nicht mehr als Cheftrainer fungieren.

„Die Entscheidung, zurückzutreten, ist mir nicht leicht gefallen. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir die Energie fehlt, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, die ich sowohl an mich selbst als auch an den Skisprung-Sport stelle“, begründet Metzler in einer Aussendung seinen Rücktritt. „Jetzt ist der richtige Moment, um Platz für frische Ideen zu schaffen und dem Team die Möglichkeit zu geben, in der kommenden Saison weiterhin großartige Leistungen zu zeigen.“

Unter der Leitung des 45-jährigen Vorarlbergers konnte das Team den Sieg im Nationencup, zahlreiche Siege und Podestplätze sowie zwei Medaillen bei der vergangenen Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) erringen.

© GEPA ×

ÖSV bedauert Rücktritt

"Die Entscheidung von Bernhard Metzler respektieren wir natürlich, auch wenn wir sehr gerne mit ihm weitergearbeitet hätten. In den letzten beiden Jahren hat Bernhard mit großem Engagement und Professionalität gearbeitet und das Damen Team zu großartigen Erfolgen geführt.", bedauert der Sportliche Leiter Florian Liegl.

© GEPA ×

Metzler möchte nun eine Pause vom Trainerberuf einlegen, um wieder neue Energie zu tanken. Über seine Nachfolge wird der ÖSV zu gegebener Zeit informieren.