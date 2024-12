Kraft bei Windlotterie Zweiter

24 Stunden nach Platz drei am Samstag wurde Stefan Kraft beim 2. Springen in Ruka Zweiter. Der Sieg in der Abbruch-Konkurrenz ging an den Deutschen Andreas Wellinger.

In der von stark wechselnden Windverhältnissen beeinflussten Konkurrenz setzte sich Wellinger mit einem 146,5-m-Sprung an die Spitze vor Weltcup-Titelverteidiger Kraft (145 m) und Karl Geiger (136,5 m). Daniel Tschofenig (140 m) lauerte auf Platz vier. Als die Windverhältnisse in der Entscheidung immer kritischer wurden, wurde im 2. Durchgang nach 15 Springern abgebrochen und das Ergebnis des 1. Durchgangs gewertet. Mit seinem zweiten Podestplatz innerhalb von 24 Stunden verbesserte sich Kraft vom 4. auf den 2. Gesamtweltcup-Platz aus. Samstag-Sieger Pius Paschke baute als Siebenter die Gesamt-Führung aus. Der Deutsche hält bei 316 Zählern und kommt mir 76 Punkten Vorsprung auf Kraft (240 P.) zur nächsten Weltcup-Station nach Wisla (Polen), wo am 7./8. Dezember die nächsten beiden Springen am Programm stehen. Lillehammer-Sieger Jan Hörl (236 P.) folgt auf Platz 3, Daniel Tschofenig (240 P.) ist Gesamt-Vierter.