Wetterwahnsinn am Kulm: Quali gestrichen

Wind und Wetter machen den Springern bei der Skiflug-WM am Kulm am Donnerstag das Leben schwer. Das Training wurde vorerst verschoben, die Qualifikation sogar abgesagt.

Starker Wind bei den Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm in der Region Tauplitz/Bad Mitterndorf hat am Donnerstag zu ersten Verschiebungen bei den Titelkämpfen geführt. Die für 11.30 Uhr angesetzte gewesene Trainingssession wurde zunächst auf 12.00 und dann auf 14.00 Uhr verschoben, die ursprünglich für diesen Zeitpunkt geplant gewesene Qualifikation wurde zumindest einmal für Donnerstag abgesagt. Die nächste Information der Jury wurde für 12.30 Uhr angekündigt.

Erster Skiflug-Bewerb ohne Quali?

Zumindest blieb es am Donnerstagvormittag im Schanzenbereich vorerst niederschlagsfrei, nachdem es am Vorabend stark geregnet hatte. Ein am Mittwoch von FIS-Renndirektor Sandro Pertile vorgelegter Plan B sieht für Freitag um 11.30 Uhr zwei Trainingsdurchgänge und für 14.00 Uhr den Start des Einzelbewerbs ohne vorherige Qualifikation vor, sollte am Donnerstag gar nichts mehr gehen.