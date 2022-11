Stadlober mit Steigerung in der Verfolgung

Teresa Stadlober hat das erste Weltcup-Wochenende versöhnlich beendet. In der Verfolgung von Ruka steigert sich die Salzburgerin und belegt Platz 17.

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat sich zum Abschluss des Langlauf-Weltcupauftakts in Ruka in der Skating-Verfolgung auf den 17. Platz verbessert. Die Salzburgerin war als 22. mit mehr als einminütigem Rückstand ins Premierenrennen über die neue 20-km-Einheitsdistanz beider Geschlechter gegangen. Schlussendlich fehlten der Olympiadritten im Skiathlon zweieinhalb Minuten auf die überlegen siegreiche Schwedin Frida Karlsson, die Top Ten waren über eine Minute entfernt.

Karlsson gewann 33 Sekunden vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson, mit der sie aufgrund des schwedischen Klassik-Doppelsieges am Vortag den Großteil der Distanz gemeinsam absolviert hatte. Dritte wurde 1:11 Minuten zurück die Norwegerin Tiril Udnes Weng. Weiter geht es im Weltcup kommendes Wochenende in Lillehammer (NOR).