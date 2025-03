Vermeulen hofft auf Medaillenwunder

Nach Skiathlon-Enttäuschung: 2. Chance für ÖSV-Langlauf-Ass

Vier Medaillen (1x Silber, 3x Bronze) haben die Österreicher bei der WM in Trondheim bislang erkämpft. Am vierten Wettkampftag gibt's zwei Mini-Chancen auf Zuwachs.

Sowohl Mika Vermeulen, als auch Teresa Stadlober waren im Skiathlon (je 10 km Langlauf Klassisch und Skaten) im erweiterten Medaillenanwärter-Kreis gehandelt worden. Letztlich waren beide mit den Plätzen 13 bzw. 16 chancenlos. Am Dienstag bekommen beide über 10 km Klassisch (Herren 13, Damen 15 Uhr/ORF1 live) die nächste Chance. Vermeulen hatte beim Skiathlon, wie er selbst sagt, nicht den schnellsten Ski: "Ich hoffe, dass ich das mit dem Steigwachs diesmal besser hinbekomme."

ÖSV-Sportchef Stecher: "Druck wurde größer"

ÖSV-Sportdirektor Stecher führte wiederum den Druck und die gestiegene Erwartungshaltung nach den starken Weltcupleistungen als mögliche Ursache für den Rückfall an. "Die Ausgangslage hat sich dahingehend geändert, dass man Chancen auf Medaillen hätte, da wird es vom Druck her schwieriger, weil von allen und ihnen selber erwartet wird, dass sie ganz vorne mitkämpfen. Das ist am Tag X eben nicht ganz so einfach."