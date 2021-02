Sport-Insider Frenkie Schinkels erwartet sich bei der WM-Generalprobe in Garmisch eine Top-Leistung unserer ÖSV-Stars.

Unsere Speed-Asse haben mich in dieser Saison wirklich beeindruckt. Vor allem in Kitzbühel war für mich klar ersichtlich: Unsere Burschen fahren mit dem absoluten Siegeswillen, die haben eine richtig breite Brust. Wenn sie so weiterfahren, bin ich absolut davon überzeugt, dass sie auch bei der WM in Cortina groß abräumen werden. Auch wenn es wie bei jedem Sportler oft auf die Tagesverfassung ankommt. Da muss man schon in der Früh aufwachen und bis in die Zehenspitzen spüren: Das ist mein Tag.

In Garmisch geht es um Selbstvertrauen

In Garmisch geht es darum, die breite Brust noch breiter werden zu lassen. Selbstvertrauen ist eines der wichtigsten Dinge im Sport. Ich erwarte mir ein Statement der ÖSV-Asse: Uns gilt es bei der WM zu schlagen!