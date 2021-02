Minus 40 Grad am Berg! Die Wetterprognose für Cortina

Das Wetter sorgt weiter für WM-Chaos, erst am Wochenende wird es sonnig und kalt.

Schneefall, warme Temperaturen und gestern dichter Nebel auf der Strecke - in Cortina herrscht bisher statt Pistengaudi das totale Chaos.

Doch ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt: "Es kommt noch was nach", betonte Meteorologe Sebastian Weber bereits am Montag bei Sport und Talk im Hangar 7 auf Servus TV. Der Grund für das Wetter-Wirrwarr? "Wir haben ganz klassisch ein Mittelmeertief. Das zieht die ganze Feuchtigkeit in Richtung Alpen, staut sich dort und deshalb schneit es", erklärte Weber.

Minus 20 Grad: Ende der Woche wird es arktisch

Auch heute soll es erneut zu Schneefällen kommen. Ob die geplanten Rennen dann durchgeführt werden können, ist fraglich. An der Alpensüdseite sowie in den Dolomiten, wo Cortina liegt, sind zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee angesagt. Allerdings soll es damit mit Beginn der zweiten Wochenhälfte vorbei sein. "Dann kommt die richtig kalte arktische Luft aus dem hohen Norden", so Weber. Bis Ende der Woche soll es in Cortina bis zu minus 20 Grad bekommen -bei Sonnenschein. Die Luft wird zwar kalt, aber trocken. "Gutes Wetter zum Rennfahren", betonte Weber.

Minus 40 Grad bei Windgeschwindigkeiten

Bei starken Windgeschwindigkeiten von 70 km/h kühlt es am Berg auf gefühlt minus 40 Grad ab. ORF-Kommentator Peter Brunner scherzte: "Fürs Wochenende werde ich eine lange Unterhose brauchen."