Wie der ÖSV: VSV bastelt neues Logo

Der Wirbel um das neue ÖSV-Logo reißt nicht ab. Von Spott bis Plagiatsvorwürfen sieht sich die ÖSV-Spitze mit vorrangig negativen Meldungen konfrontiert. Beim VSV hat man das als Anlass genommen eine Eishockey-Variante des Logos zu kreieren.

Anlässlich zum Vereinsjubiläum präsentiert der VSV ein neues Logo. Das vermelden die Kärntner auf seinen Social-Media-Seiten.

"Das neue Logo von Ski Austria schlägt im Netz ziemlich hohe Wellen. Wir haben uns gedacht, wir können das auch für den VSV adaptieren! Wir haben das ganze sogar aus sechs Elementen gemacht, jeder Strich steht also für einen Meistertitel!", lässt der Traditionsverein scherzhaft seine Fans wissen.

Doch damit nicht genug. Auf Facebook reagierte Liga-Rivale BW Linz schon fast eifersüchtig auf den Einfall der Villacher. Nachdem für beide Teams die Saison bereits beendet ist, dürften die Kreativ-Köpfe der Vereine noch nichts von Urlaub wissen wollen. denn kurzer Hand bastelte die VSV-Abteilung auch den Oberösterreichern ein neues Logo.

© Facebook/VSV ×

"Wir haben heute die Spendierhosen an", schicken sie noch nette Grüße nach Linz. Doch beunruhigte Fans können durchatmen. Der Adler wird aus dem Logo des 100-jährigen Klubs nicht verschwinden. Der Unmut über das "Ski-Austria-Logo" wird aber wohl noch einige Tage hohe Wellen schlagen. So läuft noch bis 19. April ein Bewerb von Verleger Christian Mucha (oe24 berichtete), in dem man Ideen für ein Alternativ-Logo des österreichsichen Ski-Verbandes einsenden kann.