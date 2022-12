Biathlon-Damen laufen in Frankreich hinterher

Prominente Namen drängen sich in Biathlon-Szene auf Im österreichischen Biathlon-Nachwuchs sind und waren in jüngster Zeit auffallend viele vertraute Namen wie Gandler, Pinter, Sumann und Mesotitsch erfolgreich unterwegs. Mit Anna Gandler feiert am Donnerstag in Hochfilzen eines der Kinder früherer ÖSV-Spitzenathleten sein Weltcup-Debüt.