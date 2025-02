Bö beendet mit Rekord-Gold seine Karriere

Superstar Johannes Thingnes Bö wird zu Saisonende als erfolgreichster Biathlet der WM-Geschichte abtreten.

Der Norweger gewann am Samstag bei den Titelkämpfen in Lenzerheide mit dem 10-km-Sprint den ersten Einzelbewerb der Männer, womit er sein 21. WM-Gold holte und damit seinen Landsmann Ole Einar Björndalen hinter sich ließ. Bö hatte im Jänner per Ende des Winters sein Karriereende angekündigt. Bester Österreicher wurde Routinier Simon Eder mit einem Fehlschuss als 26.

Der Salzburger fasste auf Bö einen Rückstand von 1:49,1 Minuten aus, aber selbst der unerwartet zweitplatzierte und wie Bö am Schießstand fehlerlose 22-jährige Campbell Wright lag schon 27,7 Sekunden zurück. Für den schon länger hoch eingeschätzten US-Amerikaner und gebürtigen Neuseeländer ist es sein größter Erfolg. Weitere 9,3 Sek. dahinter holte der Franzose Quentin Fillon Maillet (1) Bronze. Alle sechs angetretenen Norweger kamen in die Top Ten, für Titelverteidiger und Gesamtweltcup-Leader Sturla Holm Laegreid reichte es jedoch nur zu Position neun (1/+57,3).

Bö noch mit Chance auf allgemeinen Sieg-Rekord

Es ist Bös 89. Karriere-Sieg, womit er noch sechs hinter dem in dieser Kategorie voranliegenden Björndalen rangiert. Theoretisch kann der 31-Jährige auch diesen Rekord noch an sich reißen, dafür müsste er außer den in dieser Saison noch ausstehenden Weltcup-Bewerben auch im weiteren WM-Verlauf weiter kräftig zuschlagen. Die Voraussetzung zumindest für die für Sonntag angesetzte 12,5-km-Verfolgung (15.05 Uhr) ist nun hervorragend, Bö geht da zudem als Titelverteidiger an den Start. Die Frauen-Verfolgung über 10 km ist für 12.05 Uhr angesetzt.

Eder hatte die Top Ten angestrebt, eine bessere Platzierung vergab er mit dem letzten seiner zehn Schüsse. "Es war alles angerichtet für Top 15, Top 10", trauerte der mit knapp 42 Jahren älteste Athlet im Feld einem besseren Rang nach. Nach einem guten Saisonstart in Kontiolahti habe er ein wenig den Faden verloren, so Eder. In die Verfolgung der Top 60 schafften es auch seine Teamkollegen David Komatz (49./3/+2:30,6), bei seinem WM-Debüt mit einem Nuller am Schießstand Fredrik Mühlbacher (51./0/+2:30,7) sowie Patrick Jakob (52./3/+2:33,1).