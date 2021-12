Österreichs Biathlon-Staffel der Frauen (4 x 6 km) ist beim Heim-Weltcup in Hochfilzen überraschend im Spitzenfeld gelandet.

Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Julia Schwaiger und Christina Rieder holten am Samstag den sechsten Platz. Der Sieg ging an die Schwedinnen vor Russland und Frankreich. Die Weltcup-Events an diesem Wochenende finden ohne Zuschauer statt.