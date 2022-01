Gold holte sich die Niederländerin Irene Schouten.

Natalie Kerschbaummayr hat am Freitag bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen über 3.000 m in 4:17,055 Minuten Rang elf belegt. Die 23-jährige Tirolerin war aufgrund einiger coronabedingter Absagen ins Starterfeld gerutscht. Gold holte sich die Niederländerin Irene Schouten, die in 3:56,623 Minuten einen neuen Bahnrekord aufstellte.