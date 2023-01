Gasser verpasst Premierensieg in Laax

Österreichs Snowboard-Star Anna Gasser hat den lang ersehnten Premierensieg in Laax erneut verpasst. In ihrem ersten Slopestyle-Weltcup in diesem Winter belegte die Kärntnerin am Sonntag Rang drei.

Mit 77,05 Punkten musste sie der Olympiasiegerin Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland (81,30) und der Britin Mia Brookes (79,91) den Vortritt lassen. Wieder einmal haderte die Doppel-Olympiasiegerin im Big Air mit dem Tempo im Schweizer Schneepark. In ihren vier bisherigen Laax-Antreten hatte Gasser zweimal Rang zwei (2017, 2022), einmal Rang fünf (2021) und einmal Rang elf (2019) belegt. Im Slopestyle bleiben drei Weltcupsiege in den Büchern. Mit den X-Games in Aspen (USA/ab 27. Jänner) und der WM in Georgien (Februar) erwarten Gasser noch weitere wichtige Saisonbewerbe. Die Finalläufe des Weltcups in Laax, in denen auch Clemens Millauer im Anschluss noch trickste, waren aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen von Samstag auf Sonntag verschoben worden.