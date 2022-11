Herzog läuft in Heerenveen auf Rang 2

Vanessa Herzogs Podest-Durststrecke ist beendet. Unser Eisschnellläuf-Ass holt beim Weltcup in Heerenven mit Platz 2 ihren ersten Stockerlplatz seit Jänner 2021.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat es erstmals seit Jänner 2021 wieder auf das Weltcup-Podest geschafft. Die Olympia-Vierte musste sich am Sonntag in Heerenveen in 37,48 Sekunden um 27 Hundertstel nur der auch schon beim Saisonauftakt in Norwegen siegreichen Südkoreanerin Kim Min-sun geschlagen geben.

"Ich bin extrem glücklich, zum einen war das Wochenende fast perfekt und zum anderen war es jetzt eine lange und schwierige Zeit seit meinem letzten Podiumsplatz", meinte die 27-jährige Wahl-Kärntnerin Herzog, die in der vergangenen Saison von Rückenproblemen ausgebremst worden war. Beim Saisonauftakt in Stavanger war die Ex-Weltmeisterin auf ihrer Paradestrecke Vierte geworden.

Gabriel Odor belegte in den Niederlanden über 1.500 m in 1:48.39 Minuten in der Division B Platz zwölf. Mit Ignaz Gschwentner und Alexander Farthofer landete er im Teamsprint auf Platz elf.