Kampf um Olympiatickets geht in Nakiska weiter

Jeweils zwei Plätze bei Frauen und Männern schon besetzt.

Mit den Doppel-Weltcups diese Woche in Nakiska (Kanada) und am nächsten Wochenende in Idre Fjäll (Schweden) haben die Ski Crosser noch jeweils vier Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking. Während bei den Frauen das österreichische Team für China mit Andrea Limbacher und Katrin Ofner feststeht, rittern bei den Männern sechs Aktive um vier Startplätze. Planen dürfen schon Johannes Rohrweck und Tristan Takats, die in der Weltcupwertung auf den Rängen vier und fünf liegen.

Ab der Qualifikation am Donnerstag in Kanada weiters mit dabei sind Robert Winkler (24. im Weltcup), Johannes Aujesky (25.), Frederic Berthold (29.) und Adam Kappacher (33.). Für Sandro Siebenhofer ist die Saison nach einem im Training zugezogenen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zu Ende.

Das ÖSV-Team trainiert seit Dienstag auf der 1.200 m langen und sehr selektiven Strecke. "Das ist ein cooler Kurs mit vielen Kurven und technischen Elementen", erklärte Rohrweck. Takats fand es "ein wenig zu eng", hoffte aber, sich "von Lauf zu Lauf zu steigern". Etwas wiedergutzumachen hat Ofner, die beim Saisonauftakt und der Olympia-Generalprobe in China Vierte wurde, im Dezember aber viermal die Qualifikation verpasste. "Das ist abgehakt. Wir haben uns nach Weihnachten auf der Reiteralm gut vorbereitet. Jetzt gilt es, hier wieder voll zu attackieren und möglichst gute Resultate nach Hause mitzunehmen", sagte die Steirerin.

Die Finali der Top 16 bei den Frauen und Top 32 bei den Männern beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 20.15 Uhr MEZ, das Rennen am Samstag ist live auf ORF Sport + zu sehen.