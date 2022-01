Ski Cross: Ofner bei letztem Olympia-Test Weltcup-Dritte

Beim Ski-Cross-Weltcup in Idre Fjäll hat es am Sonntag einen zweiten Podestrang für Österreichs Team gegeben.

Katrin Ofner wurde wie am Vortag Adam Kappacher Dritter, dazu kam im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen Rang vier durch Tristan Takats. Christina Födermayer wurde Siebenter, Andrea Limbacher (15.) trat wegen leichter Knieprobleme nicht an. Johannes Rohrweck (14.) schied im Viertel-, Aujesky (26.), Kappacher (28.) und Robert Winkler (29.) im Achtelfinale aus.

Ofner hatte in Schweden am Samstag den Finaleinzug durch ein vor dem Ziel unsauber erwischtes Element verpasst, diesmal ging es über zwei Laufsiege in die Entscheidung. Da kam sie knapp vor dem Ziel in einem Duell mit Alexandra Edebo wie die Schwedin zum Sturz. Die Steirerin rappelte sich wieder auf, Rang zwei schnappte sich so Jade Grillet Aubert (FRA). Die Schwedin Sandra Näslund doppelte nach und holte ihren neunten Saisonsieg. Im Viertelfinale musste auch Födermayr in den Schnee.

Ziel erreicht

"Ein Podiumsplatz war das Ziel und den habe ich auch erreicht", resümierte Ofner. "Es hätte heute Platz zwei sein können, aber ich nehme auch einen dritten Rang gerne mit." Für sie und die Teamkollegen folgte nach dem Rennen die Nominierung für Olympia bzw. am Montag die Bekanntgabe, am Dienstag geht es in Wien zur Olympia-Einkleidung. Rohrweck und Takats als Fünfter bzw. Siebenter der Weltcup-Zwischenwertung sind wohl ebenso fix wie Ofner und Limbacher als Siebente und 15.

Für Takats war am Samstag im Achtelfinale Endstation gewesen, nun holte er für Olympia neues Selbstvertrauen. Auch hier gewann mit dem Schweizer Ryan Regez der Vortagessieger, diesmal vor David Mobärg (SWE) und Francois Place (FRA). "Hier musst du sehr viel mit Instinkt fahren, und das ist mir recht gut gelungen", meinte der Niederösterreicher Takats. "Dieser vierte Platz gibt mir sehr viel Selbstvertrauen." Er war in dieser Saison im Dezember in Innichen bereits einmal Vierter geworden.

Der aus 14 Rennen bestehende Weltcup geht am 26./27. Februar in Sunny Valley/Russland und am 13. März auf der Reiteralm weiter, am 19. März wird er in Veysonnaz abgeschlossen.