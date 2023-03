Zweiter Platz für Snowboard-Crosser Dusek

Jakob Dusek ist beim Weltcupfinale im Snowboardcross in Mont-Sainte-Anne Zweiter geworden. Der Weltmeister aus Niederösterreich musste sich am Samstag im vorletzten Saisonbewerb nur dem kanadischen Lokalmatador Eliot Grondin geschlagen geben.

Dritter wurde der Spanier Lucas Eguibar. Bei den Frauen feierte die Britin Charlotte Bankes ihren sechsten Weltcupsieg in Folge, Pia Zerkhold scheiterte im Viertelfinale.

Im Finallauf kam Dusek kurz vor dem Ziel ins Straucheln, stürzte aber auf Rang zwei liegend über die Linie. Seine Teamkollegen Julian Lüftner, David Pickl und Lukas Pachner scheiterten bereits im Achtelfinale. Nicht am Start stand Olympiasieger Alessandro Hämmerle, der seine Saison nach zwei erlittenen Gehirnerschütterungen vorzeitig beendet hatte.

Im Kampf um den Gesamtweltcup nimmt der Deutsche Martin Nörl, der Rang sieben belegte, einen Vorsprung von 24 Punkten auf Eguibar mit ins abschließende Rennen am (morgigen) Sonntag. Bei den Frauen legte Bankes mit dem erneuten Erfolg den Grundstein für den Gewinn der Gesamtwertung. Die Britin geht mit einem Vorsprung von 88 Punkten auf die Französin Chloe Trespeuch, die am Samstag Zweite wurde, in den finalen Bewerb.