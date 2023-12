20 bahnbrechende Dinge, die 2023 zum ersten Mal passiert sind

2023 war ein Jahr voller außergewöhnlicher Durchbrüche und historischer Meilensteine. Von bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu bemerkenswerten kulturellen Ereignissen, hat dieses Jahr die Art und Weise, wie wir die Welt und unsere Rolle darin sehen, neu definiert.

Technologische Innovationen, umweltbewusste Fortschritte und soziokulturelle Veränderungen haben zusammen eine faszinierende Mosaiklandschaft aus Errungenschaften und Premieren geschaffen. In einer Zeit, die oft von Unsicherheit und raschem Wandel geprägt ist, bieten diese 20 erstmaligen Ereignisse in 2023 einen Einblick in die menschliche Anpassungsfähigkeit, Kreativität und den unerschütterlichen Drang, Neuland zu betreten.

Hier sind 20 bemerkenswerte Geschehnisse, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfanden:

1. Ramadan-Feier im Londoner West End

Im März erstrahlte Londons West End erstmals zu Ehren des Ramadan mit 30.000 festlichen Lichtern. Bürgermeister Sadiq Khan, Londons erster muslimischer Bürgermeister, entzündete die Lichter, die die Mondphasen darstellten.

Erstmals leuchten im März 2023 Ramadan-Lichter auf der Coventry Street in London © Getty ×

2. Nachkommen aus Zellen zweier männlicher Mäuse

Japanische Wissenschaftler schufen erstmals Mäuse aus den Zellen zweier biologisch männlicher Eltern.

Die japanische Maus Kaguya, das erste Säugetier ohne Vater © Getty ×

3. Koreanischer Musiker an der Spitze der Charts

Jimin, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, erreichte mit seinem Hit "Like Crazy" als erster südkoreanischer Solokünstler Platz 1 der Billboard Hot 100.

Jimin von der südkoreanischen K-Pop-Band BTS © Getty ×

4. Chinesische Währung überholt den US-Dollar

Im März wurde der chinesische Yuan erstmals zur am häufigsten verwendeten Währung für grenzüberschreitende Zahlungen in China.

Chinesische Yuan-Scheine © Getty ×

5. Gesteinsproben aus dem Erdmantel extrahiert

Forscher konnten im Mai erstmals Gesteinsproben aus dem Erdmantel gewinnen.

Kruste, Mantel, äußerer und innerer Kern: Die Schichten der Erde © Getty ×

6. 3-D-Scan des Titanic-Wracks

Im Mai wurde ein vollständiger 3-D-Scan des Titanic-Wracks enthüllt, der detaillierte Bilder des Schiffs und seines drei Meilen langen Trümmerfelds zeigte.

7. Ein gelähmter Mann geht wieder

Dank Gehirn- und Rückenmarkimplantaten konnte ein gelähmter Mann erstmals seit über einem Jahrzehnt durch seine Gedanken wieder gehen.

Ein Querschnittgelähmter kann dank eines Implantats aus Lausanne wieder gehen © APA/AFP/FABRICE COFFRINI ×

8. Über 10 Prozent der Japaner sind mindestens 80

Zum ersten Mal in der Geschichte sind mindestens 10 Prozent der Menschen in Japan über 80 Jahre alt.

Japans Bevölkerung wird im Schnitt immer älter © Getty ×

9. Rezeptfreie Verhütungspille und Pille gegen postpartale Depression

Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA genehmigte im Juli erstmals eine rezeptfreie Geburtenkontrollpille und später eine Pille gegen postpartale Depression, das Zuranolon-haltige Präparat Zurzuvae.

Viele Frauen leiden nach einer Geburt an postpartaler Depression © Getty ×

10. Erster methanbetriebener Raketenstart ins All

Im Juli erreichte eine von der chinesischen Privatraumfahrtfirma Landspace entwickelte methanbetriebene Zhuque-2-Rakete die Umlaufbahn.

Start der chinesischen Zhuque-2-Rakete, die nur von Methan angetrieben wird © Getty ×

11. Brasilianische Verfassung in indigene Sprache übersetzt

Die brasilianische Verfassung wurde erstmals offiziell in Nheengatu, einer weit verbreiteten indigenen Sprache des Amazonas, übersetzt.

Die brasilianische Verfassung © Getty ×

12. Indien landet Raumfahrzeug nahe dem Südpol des Mondes

Indien wurde das erste Land, das erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes landete – ein bis dahin unerreichtes Unterfangen.

Illustration der Landung der indischen Chandrayaan-3 auf dem Mond © ISRO HANDOUT/EPA/AAP Image ×

13. K.I. entziffert antiken römischen Schriftrollentext

Ein K.I.-Modell half dabei, das altgriechische Wort "porphyras" („Purpur“) aus einer Herculaneum-Schriftrolle zu extrahieren.

© Vesuvius Challenge

14. Erster Weltraumtourismusflug von Virgin Galactic

Virgin Galactic flog im August erstmals eine Gruppe von Touristen ins All.

Der Start von Galactic 02, der privaten Astronauten-Mission von Virgin Galactic am 10. August 2023 © APA/AFP/Virgin Galactic ×

15. Mikroplastik in Wolken gefunden

Japanische Forscher fanden heraus, dass Mikroplastik in Wolken vorhanden ist, was Fragen über mögliche Klimaauswirkungen aufwirft.

Wolken um Japans Mount Fuji © Getty ×

16. Schwere Hurrikanes in jedem Ozean

Zum ersten Mal in der Geschichte bildete sich in jedem Ozeanbecken ein Sturm der Kategorie 5, der höchsten Stufe. Solche Hurrikanes verursachen die schwersten Schäden.

© Getty ×

17. Hochansteckende Vogelgrippe erreicht die Antarktis

Das HPAI H5N1-Virus wurde erstmals bei Vogel- und Robbenpopulationen auf Bird Island in der Antarktis bestätigt.

© Getty ×

18. Frauen stimmen bei Vatikanversammlung ab

Bei einer Versammlung des Vatikans hatten Nonnen und Laienfrauen erstmals Stimmrecht.

Erstmals konnten bei der 16. Generalversammlung der Bischofssynode in Rom auch Frauen und Laien mitbestimmen. © Getty ×

19. Entdeckung des ältesten Schwarzen Lochs

Forscher bestätigten die Existenz des ältesten bekannten Schwarzen Lochs im Universum – 13,2 Milliarden Jahre.

Das rekordverdächtige Schwarze Loch entstand "nur" 470 Millionen Jahre nach dem Urknall. © NASA ×

20. Heißester 12-Monats-Zeitraum auf der Erde

Von November 2022 bis Oktober 2023 erlebte die Erde ihren heißesten 12-Monats-Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen.