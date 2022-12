China stoppt Export von Ibuprofen und Paracetamol

Trotz des drohenden Export-Stopps zeigen sich Experten zwar überrascht, aber nicht alarmiert.

Laut Medienberichten will China die Ausfuhr insbesondere von Paracetamol und Ibuprofen einstellen. Grund seien die explodieren Corona-Zahlen in dem Land, wie "Franceinfo.fr" berichtet. Durch die grassierenden Coronavirus-Infektionen steht China vor einem akuten Mangel an Medikamenten mit Ibuprofen und Paracetamol. Die Behörden hätten kurzfristig beschlossen, die Ausfuhr der wichtigen Medikamente einzustellen. Offizielle Bestätigungen gibt es bislang nicht.

Experten aber nicht alarmiert

Trotz des drohenden Export-Stopps zeigen sich Experten zwar überrascht, aber nicht alarmiert. "Wir wissen derzeit nichts von amtlichen Exportstopps in China", sagt eine Sprecherin des deutschen Branchenverbands Pro Generika gegenüber der "Pharmazeutischen Zeitung". "Doch selbst wenn es solche gibt, erwarten wir kurzfristig keine Einschränkung unserer Arzneimittelversorgung", so die Sprecherin weiter. Denn schwerpunktmäßig würde die Produktion der beiden Wirkstoffe vor allem in Indien stattfinden – Ibuprofen auch in den USA.