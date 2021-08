× Deutsche Maschine hebt fast leer in Kabul ab

Während ein US-Flieger 640 Afghanen vor den Taliban rettete, flog eine deutsche Maschine fast leer.

Dieses Bild ging am Montag viral. An Bord einer einzigen US-Maschine wurden 640 Afghanen vor den Taliban gerettet und nach Katar gebracht. Gleichzeitig hob auch ein Bundeswehr-Airbus vom Typ A400M in Kabul ab. An Bord waren nur 7 Menschen - aber warum?

Nur sieben Passagiere

„Das Auswärtige Amt bestimmt, wer in die Maschine kommt“, werden Militrärkreise in der BILD zitiert. Selbst Piloten und Crew hätten nicht gewusst, dass man nur sieben Personen evakuierte. An Bord waren fünf deutsche Staatsbürger, ein Niederländer und eine Ortskraft. Die Maschine hat aber 114 Sitzplätze und hätte dank Sonderflugregeln noch mehr Menschen mitnehmen dürfen.

„Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden“, rechtfertigt sich ein Sprecher des deutschen Außenministeriums.

Das Flugzeug habe den Flughafen rasch wieder verlassen müssen. Zudem hätten Amerikaner und Türken niemanden vom zivilen Teil des Flughafens in den militärischen Teil gelassen.