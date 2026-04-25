Merz vor Aus: Kommt der Kanzler-Tausch in Deutschland?

Die Luft für die Union in der deutschen Regierung wird immer dünner. Insider munkeln gar schon von einem putschartigen Kanzlertausch in Berlin - und damit dem vorgezogenen Ende der politischen Karriere des Friedrich Merz.

CDU und CSU haben derzeit wirklich wenig Grund zur Freude: Dauerstreit in der Koalition mit der SPD und eine historisch miese Umfragelage lassen die Sorgenfalten in Berlin (CDU) und München (CSU) immer tiefer werden.

AfD zieht vorbei

Der aktuelle Sonntagstrend von INSA wirkt da wie das berühmte Tüpfelchen auf dem i: Die oppositionelle AfD schafft ein Rekord-Hoch. Sage und schreibe 28 Prozent gingen aktuell auf das Konto der Rechten, wenn am Sonntag in Deutschland gewählt werden würde. Und die Union? CDU und CSU kämen nur noch auf 24 Prozent. Ein Debakel!

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Merz unter Druck

Für ihn wird die Luft immer dünner: Friedrich Merz. Er ist nach der Ära Merkel mit großen Versprechungen angetreten - die Partei sollte wieder konservativer werden. Doch können seine Christdemokraten vom Kanzler-Merz so überhaupt nicht profitieren. Ein Amtsbonus? Weit und breit nicht in Sicht!

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Beliebtheit im Keller

Merz' Beliebtheitswerte sind beinahe schon ein Sargnagel für die eigene Partei. Jüngst waren knapp 80 Prozent (!) der Deutschen unzufrieden mit ihrem Kanzler. Nicht einmal 20 Prozent sehen den CDU-Chef noch positiv (Forsa-Umfrage).

Kommt der Putsch?

Einer der profiliertesten Innenpolitik-Journalisten in Deutschland, Ralf Schuler, mutmaßt deshalb, dass die Zeit von Merz früher als gedacht vorbei sein könnte. Er wähnt hinter den Kulissen schon einen klandestinen Kanzlertausch. Mit anderen Worten: Merz solle ausgetauscht werden.

Kronprinzen in Stellung

Doch wer könnte ihm nachfolgen? Ambitionen werden immer wieder Markus Söder nachgesagt, dass der bayerische Ministerpräsident sich selbst zutraut, Kanzler zu sein, daran dürfte niemand zweifeln. Ob ihn auch die CDU im Kanzleramt will, ist eine andere Frage.

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Vor allem, wenn Söders Parteifreundin Ilse Aigner als Steinmeier-Nachfolgerin ins Schloss Bellevue als Bundespräsidentin einziehen sollte - wie jüngst von Söder wohlwollend angebahnt - dürfte die Tür für die CSU in Berlin erst einmal zu sein.

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Kanzler UND Bundespräsidentin auf schwarzem Bayern-Ticket ist kaum vorstellbar. Eine Machtfülle, die die große Schwester (CDU) der kleinen Schwester (CSU) nur im unwahrscheinlichsten Fall erlauben wird.

Der Nachfolger?

Bleibt wohl nur noch einer: Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Wüst regiert das Land in einer schwarz-grünen Koalition und gehört zu den Kronprinzen von Merz in der CDU. Er kommt aus dem flächenmäßig größten der 16 deutschen Bundesländer und hat mit seinem XXL-Landesverband eine echte Hausmacht hinter sich.

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Eine Basis für Wüst zum Sprung nach Berlin, die Söder in München fehlt.