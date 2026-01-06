Entsetzlich: Spaziergängerin entdeckt geköpftes Reh

Schrecklicher Fund: Eine Spaziergängerin entdeckte den brutal zugerichteten Kadaver eines Rehs. Das Tier war geköpft, zudem war der Kopfteil abgeschnitten worden.

Die Frau informierte nach dem Fund bei Wenzenbach (Bayern) den zuständigen Jäger, der alarmierte die Polizei. Der Kopf des Tieres sei nicht aufzufinden, teilten die Beamten mit.

Ob ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet wird, war einem Polizeisprecher zufolge offen. Das Tier habe jedenfalls keine Schussverletzung aufgewiesen, die auf eine waidgerechte Jagd deuten würde, wie die "Bild" berichtet.