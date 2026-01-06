Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Reh
© Getty

Furchtbarer Fund

Entsetzlich: Spaziergängerin entdeckt geköpftes Reh

06.01.26, 17:42
Teilen

Schrecklicher Fund: Eine Spaziergängerin entdeckte den brutal zugerichteten Kadaver eines Rehs. Das Tier war geköpft, zudem war der Kopfteil abgeschnitten worden. 

Die Frau informierte nach dem Fund bei Wenzenbach (Bayern) den zuständigen Jäger, der alarmierte die Polizei. Der Kopf des Tieres sei nicht aufzufinden, teilten die Beamten mit. 

Ob ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet wird, war einem Polizeisprecher zufolge offen. Das Tier habe jedenfalls keine Schussverletzung aufgewiesen, die auf eine waidgerechte Jagd deuten würde, wie die "Bild" berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden