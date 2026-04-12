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Jubel in Brüssel über Magyar-Sieg

Von
12.04.26, 22:02
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"Ungarn hat Europa gewählt", kommentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen auf X das Ergebnis.  

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) grüßte auf X die Bürgerinnen und Bürger des Nachbarlandes mit "Willkommen zurück, liebe Nachbarn!"

Das sagt Meinl-Reisinger 

Sie betonte: "Es darf nicht sein, dass einzelne Mitgliedstaaten ganz Europa schwächen. Die Handlungsfähigkeit der EU muss sichergestellt sein."

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezeichnete das Wahlergebnis als "starkes Signal für Europa". Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, kommentierte in einer Aussendung: "Der Frust der Menschen in Ungarn ist groß und Orbán hat heute die Rechnung dafür präsentiert bekommen." Er forderte erneut eine Abschaffung der Einstimmigkeit im Europäischen Rat.

"Stärke von Demokratie"

Der Grüne EU-Delegationsleiter Thomas Waitz kommentierte in einer Aussendung: "Die heutige Wahl war ein Beweis für die Wehrhaftigkeit und Stärke von Demokratie, selbst in autoritären Systemen. Das ist auch ein Zeichen über Ungarn hinaus: Heute wurde Orbán abgewählt und morgen dann (US-Präsident) Donald Trump."

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