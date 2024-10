Papst Franziskus veröffentlicht seine Autobiografie: Erscheint in 80 Ländern

Buch "Spera" wird zum Heiligen Jahr 2025 veröffentlicht

Papst Franziskus bringt seine Erinnerungen heraus. Die Autobiografie mit dem italienischen Titel "Spera" ("Hoffe") soll im Jänner in mehr als 80 Ländern erscheinen. Nach Angaben des Kösel-Verlags sollten die Aufzeichnungen ursprünglich erst nach dem Tod des heute 87 Jahre alten Oberhaupts der katholischen Kirche veröffentlicht werden. Jetzt erscheint es zum "Heiligen Jahr" 2025 - einem der Jubiläumsjahre, die normalerweise im Abstand eines Vierteljahrhunderts stattfinden.

Der Mitteilung zufolge arbeitete der seit 2013 amtierende Papst sechs Jahre lang an der Autobiografie. Der Verlag zitierte den gebürtigen Argentinier und Nachfolger des deutschen Pontifex Benedikt XVI. mit den Worten: "Das Buch meines Lebens ist die Geschichte einer Reise der Hoffnung, einer Reise, die ich nicht von der Reise meiner Familie, meines Volkes, des gesamten Volkes Gottes trennen kann. Auf jeder Seite, in jeder Passage ist es auch das Buch derer, die mit mir gereist sind, derer, die vor mir waren, derer, die folgen werden."

Papst reflektiert

Franziskus hat schon an mehreren Büchern über sein Pontifikat mitgearbeitet. Vergangenes Jahr erschien bereits eine Autobiografie unter dem Titel "Leben. Meine Geschichte in der Geschichte". Die neuen Erinnerungen bringt in Italien das renommierte Verlagshaus Mondadori heraus, das sich auch um die weltweite Vermarktung kümmert. Der deutsche Verlag kündigte einen "Text von großer erzählerischer Kraft" an, in dem der Papst "offen, mutig und prophetisch über einige der wichtigsten und kontroversesten Fragen unserer Gegenwart" reflektiere.

Zum "Heiligen Jahr" 2025 werden in Rom zwischen 30 und 40 Millionen Besucher erwartet. Es beginnt mit der Öffnung der "Heiligen Pforte" im Petersdom am 24. Dezember. Neben den regulären "Heiligen Jahren" alle Vierteljahrhunderte gibt es auch besondere "Heilige Jahre" in unregelmäßigen Abständen.