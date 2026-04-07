Promi-Helfer greift ein: Steirer "Konzert-Boss" will Rettung von „Timmy“ bezahlen

Ein Wal kämpft ums Überleben und ganz Europa schaut hin. Jetzt kommt überraschend Hilfe aus Österreich: Ein prominenter Veranstalter will plötzlich eingreifen und sogar viel Geld in die Rettung stecken.

Seit Wochen sorgt das Schicksal eines Buckelwals für Aufsehen. Das Tier steckt in einer Bucht vor der deutschen Insel Poel fest und kämpft ums Überleben. Experten sehen nur noch geringe Chancen, doch aufgegeben wird noch nicht.

Im Gegenteil: Hinter den Kulissen wird weiter nach Lösungen gesucht.

Konzert-Boss will helfen

Jetzt sorgt ein Mann aus der Steiermark für neue Hoffnung. Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der Stars wie Robbie Williams, Helene Fischer oder Andreas Gabalier nach Österreich holt, will die Rettung finanzieren. Seine Motivation ist klar: „Ich kann dem Wal nicht länger beim Leiden zusehen, ich muss helfen“, erzählt er gegenüber der "Bild".

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Bis zu 50.000 Euro

Leutgeb bietet an, sofort 30.000 Euro bereitzustellen – etwa für einen Katamaran, der den Wal zurück ins offene Meer bringen könnte. Sollte das nicht reichen, würde er sogar weitere 20.000 Euro drauflegen. Besonders bemerkenswert: „Die Erfolgsaussichten sind mir dabei egal.“

Rettung bleibt ungewiss

Trotz der Unterstützung bleibt die Lage kritisch. Experten betonen, dass zuerst geklärt werden muss, ob das Tier überhaupt noch eine Überlebenschance hat. Ein entsprechendes Gutachten ist entscheidend für die nächsten Schritte.

Klar ist: Die Zeit läuft, doch die Hoffnung lebt weiter.