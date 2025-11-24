US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab

Comey gilt als scharfer Trump-Kritiker
Ein US-Bundesgericht hat eine Anklage gegen einen scharfen Kritiker von US-Präsident Donald Trump, Ex-FBI-Chef James Comey, abgewiesen.
Das Gericht begründete dies damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen.