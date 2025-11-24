Alles zu oe24VIP
US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab

Gegen Trump

US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab

24.11.25, 19:29
Comey gilt als scharfer Trump-Kritiker 

Ein US-Bundesgericht hat eine Anklage gegen einen scharfen Kritiker von US-Präsident Donald Trump, Ex-FBI-Chef James Comey, abgewiesen.

Das Gericht begründete dies damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen.

