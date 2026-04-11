US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormuz

Was er damit genau meint, blieb zunächst offen.

Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz.

© APA

© APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (Archivbild)

"Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. Weiters erklärte das US-amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden. Der Iran hat die Meerenge während des Krieges mit den USA geschlossen.

© EPA

Ein Vertreter des iranischen Militärs wies indes einen Bericht zurück, nach dem US-Schiffe die Straße von Hormuz passiert haben sollen. Zuvor hatte ein Reporter des Medienportals Axios auf X berichtet, mehrere Schiffe der US-Marine hätten die Meerenge durchquert.