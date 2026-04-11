Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hormuz
© EPA

Trump

US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormuz

Von
11.04.26, 16:04
Teilen

Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. 

Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz.

Straße von Hormuz
© APA

Hormuz
© APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (Archivbild)

"Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. Weiters erklärte das US-amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden. Der Iran hat die Meerenge während des Krieges mit den USA geschlossen.

Hormuz
© EPA

Ein Vertreter des iranischen Militärs wies indes einen Bericht zurück, nach dem US-Schiffe die Straße von Hormuz passiert haben sollen. Zuvor hatte ein Reporter des Medienportals Axios auf X berichtet, mehrere Schiffe der US-Marine hätten die Meerenge durchquert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen