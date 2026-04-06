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© Getty Images

Nahost-Krieg

Iran lehnt Waffenstillstand mit den USA ab

06.04.26, 17:01
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Die iranische Führung hat einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Iran-Krieg zurückgewiesen.  

"Der Iran hat Pakistan seine Antwort auf den amerikanischen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges übermittelt", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Der Iran habe dabei den Vorschlag einer Waffenruhe zurückgewiesen und fordere ein "endgültiges Ende des Konflikts". Im Gegenzug pochte US-Präsident Donald Trump auf die von ihm bis Dienstagabend gesetzte Frist. 

Diese sei endgültig, so Trump. Der iranische Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe sei zwar bedeutsam, aber nicht gut genug, fügte er hinzu.

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