Putin Trump
Noch heute! Telefongespräch zwischen Trump und Putin geplant

16.10.25, 16:35
US-Präsident Donald Trump will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefonieren.  

Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington mitteilte, soll das Telefonat noch heute stattfinden.

Am Freitag empfängt Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

