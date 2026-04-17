WM-Schock: 100 Dollar für kurze Zugfahrt zum Stadion

Die Fußball-WM 2026 sorgt schon jetzt für massive Aufregung und das nicht wegen der Spiele. Fans droht ein echter Preis-Hammer, noch bevor sie überhaupt im Stadion sind.

Wer von New York zum MetLife Stadium reisen will, muss laut aktuellen Plänen tief in die Tasche greifen. Für die rund 30 Kilometer lange Strecke könnte ein Hin- und Rückticket plötzlich mehr als 100 Dollar kosten, statt bisher rund 12 Dollar.

Preis explodiert plötzlich

Damit würde sich der Preis mehr als versiebenfachen. Besonders brisant: Ermäßigungen sollen komplett gestrichen werden. Egal ob Kinder, Senioren oder Menschen mit Behinderung, alle zahlen denselben hohen Preis.

Noch ist die Entscheidung offiziell nicht final, doch die Pläne sorgen bereits jetzt für massive Kritik und Empörung unter Fans.

Fans sollen alles zahlen

Der Grund für die drastische Erhöhung liegt laut Berichten in den enormen Kosten rund um Organisation und Sicherheit. Allein im Raum New York/New Jersey könnten diese bis zu rund 44 Millionen Euro betragen. Die Politik will diese Belastung nicht auf Steuerzahler abwälzen. Stattdessen sollen die Fans zur Kasse gebeten werden.

Kritik wird immer lauter

Auch international wächst der Unmut. Viele sehen darin eine klare „Abzocke“, zumal bei früheren Turnieren Transport oft günstiger oder sogar inkludiert war. Und nicht nur in New York drohen Preissprünge: Auch in anderen WM-Städten wie Boston werden deutlich höhere Ticketpreise für den Weg ins Stadion erwartet.

Die WM hat noch nicht einmal begonnen, doch für viele Fans ist sie schon jetzt vor allem eines: extrem teuer.