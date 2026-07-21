Österreich
TV
E-Paper
Österreich

KI-Protokolle

320 Anträge für ein besseres Leben in Linz

Gemeinderat
© Stadt Linz
Linzer Gemeinderat zieht Bilanz über das Arbeitsjahr 2025/26.
OE24 auf Google bevorzugen

Linz. Der Linzer Gemeinderat blickt auf das Arbeitsjahr von September 2025 bis Juli 2026 zurück. In neun Gemeinderatssitzungen wurden insgesamt 142 Fraktionsanträge sowie 160 Amtsanträge beraten und beschlossen. "Trotz herausfordernder finanzieller Rahmenbedingungen ist es gelungen, bedeutende Projekte auf den Weg zu bringen und zahlreiche Maßnahmen umzusetzen. Zu den Schwerpunkten zählten die Weiterentwicklung wichtiger Stadträume, der Ausbau der Mobilitätsinfrastruktur, strategische Programme für Wirtschaft und Kultur sowie Maßnahmen im Bildungs- und Sozialbereich", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Mit der Einführung der KI-gestützten Anwendung Transkripo für die Protokollerstellung sei im Arbeitsjahr 2025/26 zudem ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltungsarbeit gesetzt worden.

Auch interessant

Roxette lassen die Donauinsel beben

Sollte man Wassermelonenkerne mitessen? Das steckt wirklich dahinter

Druck auf Ruck wächst: Jetzt kontert ÖVP-Minister

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dürre-Alarm in Lobau: SOS für Tiere

Schrammel.Klang.Festival: A WÖÖD Reise!

Wr. Neustadt: erste Wohnbaupakete in trockenen Tüchern

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt

Alarm um Neusiedler See: Wasserstand stark gesunken

320 Anträge für ein besseres Leben in Linz

BrauOx hat mit 830.000 Euro Schulden Insolvenz angemedet

Magdalena (4) in Pool ertrunken - Ermittlungen ausgeweitet

Bauern zwischen Importdruck und Dürre

Die Landeshauptfrau und der Legionär