KI-Protokolle
320 Anträge für ein besseres Leben in Linz
Linz. Der Linzer Gemeinderat blickt auf das Arbeitsjahr von September 2025 bis Juli 2026 zurück. In neun Gemeinderatssitzungen wurden insgesamt 142 Fraktionsanträge sowie 160 Amtsanträge beraten und beschlossen. "Trotz herausfordernder finanzieller Rahmenbedingungen ist es gelungen, bedeutende Projekte auf den Weg zu bringen und zahlreiche Maßnahmen umzusetzen. Zu den Schwerpunkten zählten die Weiterentwicklung wichtiger Stadträume, der Ausbau der Mobilitätsinfrastruktur, strategische Programme für Wirtschaft und Kultur sowie Maßnahmen im Bildungs- und Sozialbereich", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Mit der Einführung der KI-gestützten Anwendung Transkripo für die Protokollerstellung sei im Arbeitsjahr 2025/26 zudem ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltungsarbeit gesetzt worden.
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