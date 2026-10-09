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Phishing-Betrug

723 Euro von der PVA? Achtung vor dieser Mail!

Frauenhände bedienen ein Smartphone auf einer sonnigen, unscharfen Stadtstraße.
© Getty Images
Das Portal "Watchlist Internet" warnt vor betrügerischen E-Mails im Namen der Pensionsversicherung, die Empfänger mit einer angeblichen Auszahlung zur Preisgabe von Bankdaten verleiten wollen.
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Wien. Das Portal "Watchlist Internet" warnt vor einer aktuellen Phishing-Welle im Namen der Pensionsversicherung: Betrüger versuchen dabei Empfänger über E-Mails (z. B. vom Absender support14114@nexcesss.com) zur Preisgabe sensibler Bankdaten zu verleiten.

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Die Masche

Unter dem Vorwand einer genehmigten Pensionsleistung oder Sonderzahlung für 2025 in Höhe von 723 Euro sollen Betroffene ihre Bank über einen Link in der Nachricht auswählen. Die Pensionsversicherung informiert jedoch nicht per E-Mail über Auszahlungen; der Link führt direkt zu einer betrügerischen Datendiebstahl-Seite.

Screenshot einer gefälschten Pensionsversicherungs-Mail mit Zahlungsbestätigung über 723 Euro.
Screenshot einer gefälschten Pensionsversicherungs-Mail mit Zahlungsbestätigung über 723 Euro. © Watchlist Internet

So erkennen Sie den Betrug

  • Keine Behörden-Aufforderungen: Weder Ämter noch Versicherungen fordern per E-Mail oder SMS zur Eingabe von Bank- oder Personaldaten auf.
  • Plausibilität prüfen: Passt der angegebene Betrag zu Ihren tatsächlichen Anträgen?
  • Links meiden: Klicken Sie niemals auf Links in solchen Nachrichten, sondern rufen Sie offizielle Webseiten manuell im Browser auf.
  • Absender prüfen: Werfen Sie immer einen genauen Blick auf die echte E-Mail-Adresse hinter dem angezeigten Namen.

Richtig handeln bei Dateneingabe

Wer bereits auf den Link geklickt und Daten eingegeben hat, muss sofort handeln, da die abgegriffenen Informationen häufig für weitere Betrugsversuche und verdächtige Anrufe von angeblichen Bank- oder Behördenmitarbeitern genutzt werden.

Folgende Schritte sind laut "Watchlist Internet" zu empfehlen: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank, lassen Sie Karten oder Konten sperren, ändern Sie wichtige Passwörter und Zugangsdaten, seien Sie bei weiteren Anrufen misstrauisch und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, falls Sie bereits Geld verloren haben.

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