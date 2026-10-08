1,5 Millionen! SO hoch könnte Bitcoin 2030 steigen

Wie viel kann ein Bitcoin bis 2030 wert sein? Große Vermögensverwalter und Banken kommen auf völlig unterschiedliche Zahlen – von 120.000 bis 1,5 Millionen Dollar.

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Bitcoin sorgt seit Jahren für extreme Kursbewegungen. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die langfristigen Prognosen aus. Während WisdomTree in seinem vorsichtigsten Szenario für 2030 mit 120.000 Dollar rechnet, hält ARK Invest sogar einen Bitcoin-Kurs von 1,5 Millionen Dollar für möglich.

120.000 Dollar im vorsichtigen Szenario

Besonders zurückhaltend ist WisdomTree. Der Vermögensverwalter hat verschiedene Szenarien für Bitcoin und Gold durchgerechnet.

Im schwächsten Szenario kommt Bitcoin bis 2030 auf rund 120.000 Dollar. Im Basisszenario sind es bereits 250.000 Dollar. Im optimistischsten Fall hält WisdomTree sogar 500.000 Dollar für möglich.

Die Berechnung hängt unter anderem davon ab, wie stark die weltweite Geldmenge wächst und wie viel Geld Anleger künftig in knappe Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin stecken.

Im Basisszenario geht WisdomTree davon aus, dass die weltweite Geldmenge bis 2030 auf rund 230 Billionen Dollar steigt. Bitcoin könnte davon stärker profitieren, wenn immer mehr Anleger die Kryptowährung als eine Art digitales knappes Gut betrachten.

Bank sieht Bitcoin bei 500.000 Dollar

Auch die britische Großbank Standard Chartered bleibt langfristig optimistisch. Sie hält für 2030 einen Bitcoin-Kurs von 500.000 Dollar für möglich.

Als wichtige Faktoren gelten dabei unter anderem das zunehmende Interesse großer institutioneller Anleger und der einfachere Zugang zu Bitcoin über börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs.

Allerdings zeigen die vergangenen Jahre auch, wie unsicher solche Prognosen sind. Standard Chartered hat seine kurzfristigen Kursziele bereits mehrfach angepasst. Die langfristige Marke von 500.000 Dollar wurde dabei auf 2030 verschoben.

ARK Invest geht noch viel weiter

Noch deutlich optimistischer ist ARK Invest rund um Cathie Wood. Das Unternehmen rechnet für 2030 mit drei möglichen Szenarien.

Im schwächsten Fall liegt Bitcoin bei rund 300.000 Dollar. Im Basisszenario sind es 710.000 Dollar. Im besonders optimistischen Szenario kommt ARK Invest sogar auf 1,5 Millionen Dollar pro Bitcoin.

Dafür müsste Bitcoin allerdings eine viel größere Rolle im weltweiten Finanzsystem einnehmen. ARK setzt unter anderem auf mehr institutionelle Investitionen und darauf, dass Bitcoin einen Teil der Nachfrage übernimmt, die heute auf andere Vermögenswerte entfällt.

Was bedeutet das für Anleger in Österreich?

Für österreichische Anleger sind solche Prognosen vor allem eines: Szenarien, keine sicheren Kursziele. Niemand kann heute seriös sagen, wo Bitcoin 2030 tatsächlich stehen wird.

Die Spannweite zeigt aber, wie unterschiedlich Experten die Zukunft der Kryptowährung einschätzen: Von 120.000 Dollar im vorsichtigen WisdomTree-Szenario bis zu 1,5 Millionen Dollar bei ARK Invest liegen Welten.

Je höher das Kursziel, desto mehr muss sich allerdings auch verändern: Bitcoin müsste von immer mehr großen Anlegern genutzt werden und eine deutlich größere Rolle als bisher im internationalen Finanzsystem spielen.

Für Anleger bedeutet das vor allem: Hohe mögliche Gewinne stehen weiterhin hohen Risiken und starken Kursschwankungen gegenüber. Die genannten Prognosen sind Modelle der jeweiligen Unternehmen und keine Garantie für die tatsächliche Entwicklung.