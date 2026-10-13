Verweigert Aussage
Attentatspläne gegen Tusk: Sprengsätze bei Verdächtigem gefunden
"Etwa ein Dutzend" Sprengsätze seien sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft am Dienstag. In einer Blendgranate seien Metallkugeln entdeckt worden. Der Mann hatte auch ein Attentat auf Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz geplant.
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Der am Sonntag festgenommene Krzysztof N. habe in der Vergangenheit Menschen, die über Waffen verfügten, für eine Zusammenarbeit mit ihm angeworben. Laut Staatsanwaltschaft werden N. neun Straftaten zur Last gelegt, darunter die "Vorbereitung der gewaltsamen Beseitigung eines Verfassungsorgans".
Verdächtiger verweigert jede Aussage
Der Verdächtige hat die ihm vorgeworfenen Taten nicht gestanden und verweigert jede Aussage. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.
Innenminister Marcin Kierwinski hatte gesagt, die Ermittler seien auf N. durch eine "gründliche Analyse online veröffentlichter Inhalte" aufmerksam geworden. Der pro-europäische Politiker Tusk ist seit Dezember 2023 wieder polnischer Ministerpräsident. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz ist zugleich Vize-Regierungschef.
Polen befindet sich wegen einer Serie von Messerattacken in Schulen offiziell im Alarmzustand. Im September hatte der polnische Inlandsgeheimdienst zudem einen 17-Jährigen festgenommen, der einen Anschlag auf eine Schule und eine Moschee geplant haben soll.
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